11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3397
  • 6,0568
  • 226.941
  • 103.246
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı alanlar olduğunu belirterek, '2017 yılında denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin lira, 2018 yılında 80 tesise 4 milyon 852 bin lira para cezası uygulanmıştır. Son iki yılda para cezası uygulanan tesis sayısı 204, faaliyeti durdurulan tesis sayısı 5'tir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, denizlerin kirletilmesi ve sorumlulara uygulanan cezai işlemlere ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) ile Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Boğazlar olmak üzere, tüm denizlerde meydana gelen kirliliğin ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve AB direktifleri çerçevesinde izlendiğini belirtti.

Kirlilik parametrelerinin sediman ve biyotada zamansal yöneliminin tespiti ve kirliliğin önlenmesi için alınan önlemlerin etkinliğinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunun değerlendirmesinin yapıldığını aktaran Kurum, 2017 yılı izlemeleri ile geçen yıla ilişkin kış ve yaz izleme seferlerinin tamamlandığını, 2018 yılına ilişkin analiz ve değerlendirmelerin ise devam ettiğini bildirdi.

Murat Kurum, denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı alanlar olduğuna işaret ederek, "2017 yılında denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin lira, 2018 yılında 80 tesise 4 milyon 852 bin lira para cezası uygulanmıştır. Son iki yılda para cezası uygulanan tesis sayısı 204, faaliyeti durdurulan tesis sayısı ise 5'tir." ifadelerini kullandı.

"PARA CEZASI MİKTARI OLDUKÇA DÜŞÜK"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de çok sayıda göl ve nehir bulunduğunu anımsatarak, denizleri kirleten kişi, kurum ve tesis sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu vurguladı.

Gürer, "Onca uyarıya rağmen son 2 yılda 204 tesisin denizleri kirletmiş olması üzüntü vericidir. Ancak bu tesislere verilen para cezası miktarı oldukça düşüktür. 2 yılda 204 tesise verilen para cezası miktarı yaklaşık 12 milyon liradır. Hem çevre kirliliğine hem insan sağlığına hem de denizdeki canlı yaşamına olumsuz etken olan kirlilikle mücadele konusunda çok daha ciddi ve caydırıcı tedbir alınmalıdır." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Tarımsal faaliyet uygulaması' geliyor

'Tarımsal faaliyet uygulaması' geliyor

Komşu'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

Komşu'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Hakurk'ta teröristlere ağır darbe

Hakurk'ta teröristlere ağır darbe

Kuzey Kore acil çağrıda bulundu

Kuzey Kore acil çağrıda bulundu

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Zeybekci ilk icraatini açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Zeybekci ilk icraatini açıkladı

Bakan Soylu açıkladı: 3.5 milyar TL değerinde

Bakan Soylu açıkladı: 3.5 milyar TL değerinde

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
 

POPÜLER HABERLER

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA