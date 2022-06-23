Denizi olmayan kentin 'balık adamları'

İtfaiye Müdürlüğünce, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarında sıkça yaşanan boğulma vakaları ile kışın su yükselmesine bağlı gelişen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin müdahalede bulunulması amacıyla 3 yıl önce su altı ve su üstü arama kurtarma timi kuruldu.

İtfaiye eri olan ve Antalya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı bir dalış merkezinde eğitimini tamamlayarak sertifika alan 5 kişilik ekip, hizmet içi eğitim programını sürdürürken haftanın bir günü de kapalı yüzme havuzunda kondisyon amaçlı çalışma yapıyor.

Talep halinde bölge illerinde de görev yapan balık adamlar özellikle baraj gölü, nehir ve sulama kanalları gibi durgun ve akıntılı sular ile görüş mesafesinin sıfıra düştüğü yerlerde dalış yaparak kaybolan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Su altında görev için özel teçhizatla donatılan, yüksek kondisyon ve dalış yeteneğine sahip arama kurtarma timi, her türlü zorlu görev için hazır bekliyor.

- 5,5 AYDA 14 KİŞİ VE 5 HAYVANI BOĞULMAKTAN KURTARDILAR

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Akboğa, AA muhabirine, kentte daha önce boğulma vakası yaşandığında Bitlis veya başka illerden dalgıç ekip sevk edildiğini belirterek, ekibin olay yerine ulaşmasının saatler sürdüğünü, bu nedenle 2019 yılında bünyelerinde su altı ve su üstü arama kurtarma timi kurduklarını söyledi.

5 kişilik dalgıç ekibin olası bir boğulma vakasında hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu ifade eden Akboğa, boğulan vatandaşların ulaşılan cansız bedenlerinin ise sudan çıkarılarak yetkililere teslim edildiğini belirtti.

Akboğa, arama kurtarma timinin sürekli göreve hazır olması için hizmet içi eğitimler verdiklerini anlatarak, 4 personelin daha eklenerek timin güçlenmesi için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Görevleri kadar eğitim süreçlerinin de zorlu geçtiğine işaret eden Akboğa, "Hizmet içi eğitim programımızda sadece bir noktada değil farklı noktalardayız. Bir gün Hasankeyf, bir gün Malabadi, Kantar köprüsü, Batman Çayı gibi yerlerde hizmet içi eğitim programlarını yürütüyoruz. Kondisyonu yüksek tutmak için tim belediyemizin kapalı yüzme havuzunda haftada bir gün çalışma yapıyor." dedi.

Zorlu bir görev icra edildiğini anlatan Akboğa, timin aynı zamanda kışın baraj kapaklarının açılmasından dolayı yaşanan mahsur kalma olaylarına da müdahale ettiğini kaydetti.

Akboğa, "Yaz aylarında mısır tarlalarının sulanması sonucu barajlarımıza ve çaylarımıza adeta çamur akıyor. Boğulma olaylarında arkadaşlarımız dalış yaparken maalesef görüş mesafesi sıfıra kadar inebiliyor. Görerek değil, dokunarak, hissederek kör dalış dediğimiz bir dalış gerçekleştiriyorlar. 1 Ocak 2022'den itibaren baraj kapaklarının sık sık açılması ve suların ani yükselmesinden dolayı 14 kişiyi ve 5 hayvanı boğulmaktan kurtardık. 2 vatandaşın da cansız bedenini sudan çıkardık." diye konuştu.

Boğulma riskinin yüksek olduğu akıntılı sularda, çayda suya girilmemesi konusunda uyarıda bulunan Akboğa, "Çok iyi bir yüzücü olabilirsiniz fakat suda oluşan girdap sizi çekip alır. İstatistiklere baktığımız zaman çok iyi yüzücüler bile boğulabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "YÜZME BİLMEYENLER BOĞULMA VAKALARINA MÜDAHALE İÇİN SUYA ATLAMASIN" UYARISI

Timde yer alan Mehmet Aktan, 3 yıldan bu yana su altı ve su üstünde görev yaptıklarını belirterek, bu süreçte suda mahsur kalan 30 kişiyi kurtardıklarını, yaklaşık 25 kişinin de sudan cesedini çıkardıklarını söyledi.

Bölgedeki sularda görüşün sıfır olduğu noktalar bulunduğunu aktaran Aktan, boğulmaların en çok yaşandığı yerlerin görüşün az olduğu yerler olduğuna işaret etti.

Aktan, vatandaşlara bilmedikleri, akıntının olduğu sulara girmemeleri tavsiyesinde de bulunarak, "Şehrimizde havuzlarımız var. Buralarda yüzmeyi öğrenebilir ve serinleyebilirler." şeklinde konuştu.

Yüzme bilmeyen kişilerin de boğulma vakalarına müdahale etmemesi gerektiğine işaret eden Aktan, yapılması gerekenin 112'ye ihbarda bulunmak olduğunu kaydetti.

Sadece can simidi, halat veya bir ağaç dalı ile sudan çıkmaya çalışan kişiye yardımcı olunabileceğini anlatan Aktan, "Suya atlayıp kurtarma yapmasınlar. Bu bölgede genelde kurtarmaya çalışan kişiler boğuluyor." dedi.

Mehmet Salih Yıldız da ihbar geldiğinde hızla olay yerine intikal ettiklerini belirterek, gerekli planlamanın ardından arama çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Görevlerinin zor olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Yıldız, "Su bulanık olduğunda kör dalış yapıyoruz. Elle, ayakla arama yapıyoruz. Bundan dolayı sürekli kendimizi dinç tutmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak eğitim dalışları yapıyoruz." diye konuştu.