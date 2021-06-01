Denizkurdu-2021 tatbikatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor

<p> Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, '25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor' denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/06/01/534605dc74ac796602c03fd96b861098.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/06/01/bee0c210033677afceab2a8c4e802125.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/06/01/4946d5577b5530804ec5e692ec6240c6.jpg'/>