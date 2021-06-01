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Denizkurdu-2021 tatbikatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran'a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

DHA01 Haziran 2021 Salı 18:53 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 18:53
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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