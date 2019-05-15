Denizkurdu-2019'da üçüncü gün: Helikopterler gücünü gösterdi

Kuzey Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Harbi´ kapsamında senaryo gereği düşman denizaltısı bulunması nedeniyle 'TCG Salihreis' ve 'TCG Yıldırım' firkateynleri, 'TCG Burgazada' ile 'TCG Büyükada' korvetlerinin platformlarından 4 Seahawk helikopterleri kalkış yaptı. Helikopterler sualtına sonar daldırması yaptı. Düşman denizaltısının yerini tespit eden helikopterler, daha sonra tam isabetle atışlar yaparak denizaltıyı batırdı.

SU ÜSTÜ HEDEFİ GÜDÜMLÜ MERMİYLE İMHA EDİLDİ

Su üstü hedeflerinin etkisiz hale getirilmesi kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen 'Albatros' adlı insansız deniz aracı, senaryo gereği imha edildi. 'TCG Salihreis' firkateyninden yeri tespit edilen düşman su üstü hedefi, 'Albatros' güdümlü mermi atılarak batırıldı.