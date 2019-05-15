Denizkurdu-2019'da üçüncü gün: Helikopterler gücünü gösterdi
TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019', üçüncü gününde sürüyor. Tatbikatın bugünkü bölümünde, senaryo gereği su üstü hedefleri Seahawk helikopterlerinden atılan güdümlü mermilerle imha edildi.
- DHA
Kuzey Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Harbi´ kapsamında senaryo gereği düşman denizaltısı bulunması nedeniyle 'TCG Salihreis' ve 'TCG Yıldırım' firkateynleri, 'TCG Burgazada' ile 'TCG Büyükada' korvetlerinin platformlarından 4 Seahawk helikopterleri kalkış yaptı. Helikopterler sualtına sonar daldırması yaptı. Düşman denizaltısının yerini tespit eden helikopterler, daha sonra tam isabetle atışlar yaparak denizaltıyı batırdı.
SU ÜSTÜ HEDEFİ GÜDÜMLÜ MERMİYLE İMHA EDİLDİ
Su üstü hedeflerinin etkisiz hale getirilmesi kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen 'Albatros' adlı insansız deniz aracı, senaryo gereği imha edildi. 'TCG Salihreis' firkateyninden yeri tespit edilen düşman su üstü hedefi, 'Albatros' güdümlü mermi atılarak batırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.