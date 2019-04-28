Denizlerde eşgüdümlü mücadele

Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler Türkiye’yi harekete geçirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıyla konunun askeri ve diplomatik uzmanları bir araya getirildi. Türkiye’nin denizlerde hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında eşgüdümlü mücadele ilkesi benimsendi. Bu doğrultuda askeri ve diplomatik tedbirler koordineli bir şekilde hayata geçirilecek.

MAVİ VATAN ALARMI

Edinilen bilgiye göre, 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan ekseninde yaşanan gelişmeler karşısında askeri ve diplomatik tedbirlerin eşgüdüm içerisinde uygulanması benimsendi. Toplantıda, son gelişmeler masaya yatırılarak, ortak çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma gruplarının hazırlayacakları ortak eylem planları, bir sonraki toplantıda değerlendirilerek konuya ilişkin diplomatik ve askeri tedbirler eşgüdümlü olarak devreye konulacak.

CAYDIRICI GÜÇ DEVREDE

Bir süredir Ege ve Doğu Akdeniz’de oldubittiler karşısında Deniz Kuvvetleri’nin caydırıcı gücü devredeydi. Mavi Vatan tatbikatı ile Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması kararlılığı teyit edilirken, son bir yılda 6 yabancı ülke araştırma ve sondaj gemisinin Türkiye ve KKTC sahalarına girişleri Türk donanması tarafından engellenmişti. Diplomaside bu tedbirlerden bağımsız olarak çalışmaya devam ediyordu. Son toplantıyla birlikte tüm bu çalışmaların birbirini destekler ve tamamlar nitelikte yapılarak caydırıcı gücün arttırılması kararlaştırıldı.

DENİZLERİMİZ ISINIYOR

Doğu Akdeniz’de zengin enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması ardından son birkaç yıldır Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin denizlerdeki oldu bitti girişimleri artmıştı. Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır arasında kurulan ittifak, KKTC ruhsat sahalarının da gasp edilerek çıkarılacak doğalgaz ve petrolün GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunda çalışmalar yürütüyordu. Türkiye ile gerilimi arttıran Amerika da bu ittifaka destek veren açıklamalar yapmıştı. Ege’de Gayri Askeri Statüdeki Adalar’da ABD’nin üslenmesini teşvik eden ve buralarda ileri karakollar oluşturmaya başlayan Yunanistan’ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sert bir tonda uyarmıştı.

(Yeni Şafak)