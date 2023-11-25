Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, pazar günü ilk saatlerden itibaren 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacak.

Kuzey Ege'de rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yarın günün ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın gece saatlerinde etkisini yitirecek.

Güney Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yarın günün ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, bugün doğusunda öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla geneli güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yarın 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.