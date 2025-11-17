İSTANBUL 20°C / 16°C
  Denizlerde fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Güncel

Denizlerde fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

17 Kasım 2025 Pazartesi 15:33
Denizlerde fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

