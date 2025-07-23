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Denizlerde yerli ve milli güç: TCG AKHİSAR ve KOÇHİSAR ''HAYAT S10'' ile donatıldı

Açık deniz karakol gemileri TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR gemilerine yerli ve milli hava aracı yakalama sistemi geliştirildi. Helikopter pistine sahip gemilerde helikopterin yakalanması ve hangara taşınması için kullanılan sistemin önemli bir bileşeni olan Ray ünitesi yerli ve milli olarak üretildi. HAYAT S10'nun seyir testlerinin yapılması bekleniyor.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Denizlerde yerli ve milli güç: TCG AKHİSAR ve KOÇHİSAR ''HAYAT S10'' ile donatıldı
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Açık deniz karakol gemileri TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR gemilerine SONİTUS firması tarafından helikopter yakalama sistemi geliştirildi.

Helikopter pistine sahip gemilerde helikopterin yakalanması ve hangara taşınması için kullanılan sistemin önemli bir bileşeni olan Ray ünitesi yerli ve milli olarak üretildi. HAYAT S10 (Hava aracı Yakalama ve Transfer Sistemi) seyir testlerinin yapılması için bekliyor.

HAYAT S10 hakkında bilgi veren SONİTUS İş Geliştirme ve Proje Müdürü Ufuk Demir, "Helikopter yakalama ve transfer sistemi üretiyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli olarak üretiyoruz. Sistemimiz Deniz Kuvvetlerinde açık deniz karakol gemisi 1,2 AKHİSAR ve KOÇHİSAR gemilerinde şuan entegrasyonları tamamlandı. Liman kabul testlerini de tamamladık. Seyir kabul testlerinin yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca açık karakol gemilerinde ana yükleniciyiz bu sistemler için.

Sistemimiz ray ünitesi, gergi kontrol ünitesi, çabuk yakalama arabası ve kamera sistemlerinden oluşuyor. Helikopter geminin helikopter platformuna yaklaşma manevrasını yapmaya başladığı esnada helikopter güvertesindeki kamera sistemleriyle bir haberleşme gerçekleştiriyor ve çabuk yakalama arabası helikopterin piste iniş yapacağı yeri tanzim ediyor.

Bu işlemi biz tamamen insansız olarak yapıyoruz. Çabuk yakalama arabası helikopteri yakaladıktan sonra helikopterimizi hangarın içine emniyetle sevk edebiliyoruz. Helikopter operasyon yapacağı zaman da çabuk yakalama arabası ile hangarın içinden çıkarılıyor" dedi.

  • karakol gemisi
  • hava aracı sistemi
  • milli teknoloji

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