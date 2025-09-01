Denizlerin kalbi 4 gün boyunca TEKNOFEST Mavi Vatan'da attı!

Vatandaşların ziyaretine açık olan 29-31 Ağustos tarihleri arasında ise etkinlik, üç gün boyunca yaklaşık 175.000 kişiyi ağırlayarak teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirdi. Etkinlik alanını dolduran yüz binlerce ziyaretçi; teknoloji yarışmalarından sahne etkinliklerine, nefes kesen gösterilerden ufuk açıcı konferanslara kadar tüm etkinliklerde yoğun bir ilgi ve coşkuyla yer aldı.

DENİZLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN YARIŞMALAR

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen Mavi Vatan Yarışmalarının final süreci, deniz teknolojilerinde yenilikçi projelere sahne oldu. Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 2.698 takım başvuruda bulundu. Ön elemelerden geçerek finale kalan 86 takım ve toplamda 1.000 finalist, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA

Festivali ilk gününde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası'na vurgu yaptığı konuşmasında "İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz. Burada donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız" müjdesini verdi. Erdoğan gençlere seslenerek "İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü günü 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna sahne oldu. İstanbul Tersanesi Komutanlığı, hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisinin öncü ürünlerini yakından görmek isteyen binlerce vatandaşı ağırladı. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

GÖSTERİLER VE ETKİNLİKLERLE DOLU BİR FESTİVAL

Festival süresince teknoloji yarışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. TEKNOFEST Mavi Vatan Konferans etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği konulu konferans verildi.

Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma Grup (SAS) Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen özel gösteriler, mehteran konseri, bilim şovları, tiyatro gösterileri, dragon kürek yarışları ve koro performansları büyük beğeni topladı. Ayrıca düzenlenen ödüllü bilgi yarışmaları, halat çekme, el incesi atma ve halat salya yarışmalarıyla festival alanı dört gün boyunca coşku ve heyecanla doldu. Öte yandan festival boyunca paydaş ve katılımcı firmaların stant etkinlikleri ise vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

DENİZLERİN GURURU GEMİLERİMİZ MAVİ VATAN'DA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Denizlerimizin gururu gemilerimiz TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival süresince ziyaretçiler TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis ve TCSG Güven gemilerini gezme fırsatı bulurken, Mustafa Kemal Atatürk'üm manevi mirası TCG SAVARONA'yı yakından görme fırsatı elde etti. Öte yandan şehit aileleri ve çocuklarına özel SAVARONA gezisi düzenlendi. Atatürk'ün en kıymetli emanetlerinden biri olan SAVARONA'yı gezen şehit çocukları geminin içinde duygu dolu anlar yaşadı.

ÖDÜL TÖRENİYLE FESTİVAL SONA ERDİ

TEKNOFEST Mavi Vatan, kapanış töreninde gençlerin ödüllerini almasıyla tamamlandı. Ödül Törenine TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu katıldı. Bayraktar ve Tatlıoğlu, sahnede gençlere ödüllerini takdim ederken etkinliğin kapanış konuşmalarını da gerçekleştirdi.

Kapanış töreni ile birlikte düzenlenen ödül töreninde İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket, TEKNOFEST Mavi Vatan Makale Yarışması, TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması, Kürek Yarışları, Halat Çekme, El İncesi Atma, Halat Salya yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.