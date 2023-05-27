İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli 2023 seçim sonuçları! 28 Mayıs Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?
Güncel

Denizli 2023 seçim sonuçları! 28 Mayıs Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Vatandaşlar saat 08.00'den 17:00'ye kadar oy verme işlemini tamamlayacak. Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? İşte Denizli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
Denizli 2023 seçim sonuçları! 28 Mayıs Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?
ABONE OL

2023 Türkiye genel seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Denizli'de yaşayan vatandaşlar, seçimlerde illerindeki seçim sonuçları detaylarını araştırıyor. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Peki, 2023 seçimlerinde Denizli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte, 2023 Denizli seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

DENİZLİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için vatandaşlar yeniden sandık başına gidiyor. Seçim sonuçlarında yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Seçimde adayların Denizli'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki Denizli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.

Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Denizli seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü en geç 21.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.