Denizli, Acıpayam'da 144 artçı sarsıntı meydana geldi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
- AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 144 artçı sarsıntı yaşandı.
144 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden aldığı bilgilere göre, ilçede dün saat 14.30'da meydana gelen depremin ardından, büyüklüğü 1 ve üzerinde 144 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı depremlerin yedisi 3 ile 4 büyüklüğünde, ikisi ise 4'ün üzerinde gerçekleşti.
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