30 Ağustos 2025 Cumartesi
Güncel

Denizli Buharkent'te orman yangını: 3 uçak ve 10 helikopterle yoğun müdahale

Denizli'nin Buldan ilçesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi arasında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz ve 361 personel müdahale ediyor.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Denizli Buharkent'te orman yangını: 3 uçak ve 10 helikopterle yoğun müdahale
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Bölgede yangına müdahalede, Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personel çalışma yürütüyor.

Yangın sırasında bazı evler zarar gördü, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen havanın kararmasının ardından müdahale yer ekiplerinin çalışmasıyla sürüyor.

