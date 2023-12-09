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Denizli de çarpışma faciası: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Denizli de çarpışma faciası: 1 ölü, 5 yaralı
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Ferdi Ağur'un kullandığı 07 AHU 68 plakalı otomobil, Akalan kontrolsüz kavşağından ana yola dönerken, Ahmet Türkyılmaz idaresindeki 06 MRA 66 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ağur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince diğer otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Türkyılmaz ile yanındaki 4 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Denizli-Antalya kara yolunun Antalya istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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