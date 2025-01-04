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Denizli evli çift kaza kurbanı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü Şaban Ali Koku (65) ile eşi Safiye Koku (62), hayatını kaybetti.

DHA4 Ocak 2025 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
Denizli evli çift kaza kurbanı
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Koray Y.'nin kullandığı 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti ile tali yoldan ana yola çıkan Şaban Ali Koku'nun kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Safiye Koku'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralananŞaban Ali Koku, ambulansla Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Koku, burada yaşamını yitirdi. Koray Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin bugün Eşenler Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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