Denizli feci kaza: Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Alikurt Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı ve sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm çabalarına rağmen sürücü kurtarılamadı.

OTOMOBİL BARİYERE SAPLANDI, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Alikurt Mahallesi yakınlarında Kerem Can'ın (52) kullandığı 03 NG 677 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden kurtarılan Can, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.