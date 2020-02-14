Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

DHA 14 Şubat 2020 Cuma12:26 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütünü, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler suç örgütüne yönelik, bu sabah şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 5 ilde toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon havadan drone ile de takip edildi.

'ÇELİK KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI'

Kapıları koçbaşlarıyla kırarak evlere giren ekipler, yapılan aramalarda toplam 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu ecstasy hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında elindeki uyuşturucuyu tuvalete atıp, imha etmek isteyen bir kadın şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin de daha önce gözaltına alınıp, uyuşturucu satmak suçundan adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

'POLİS BEBEK VE ÇOCUKLARI KUCAKTA DIŞARI ÇIKARDI'

Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polisleri, bebek ve çocukları evden kucaklayıp, çıkartarak yakınlarına teslim etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.