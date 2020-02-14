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Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Şubat 2020 Cuma10:47 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:47

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirip 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla satıldığı bilgisi üzerine 3 aylık takibin ardından Denizli'nin yanı sıra Aydın, Manisa, Uşak ve İzmir'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Aramalara 200 polisin yanı sıra iki dedektör köpek de katıldı. Ekipler ayrıca operasyon yapılan bölgeleri drone ile de kontrol altında tuttu.

Şüpheli bir kadın, üzerinde sakladığı uyuşturucuyu tuvalete atmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Aramalar sonucunda 6 gram eroin, 641 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 50 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 hassas terazi ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Operasyonda, 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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