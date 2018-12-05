Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli-Antalya kara yolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı

Denizli-Antalya kara yolunda oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi, sis ve yağmur nedeniyle bir tır şarampole devrildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkisini gösteriyor. 

Kara yolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

Bu arada sağanak nedeniyle Gökpınar mevkisinde Bülent Cömert'in kullandığı 31 F 5960 plakalı tır, demir bariyerleri kırarak şarampole devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada tır, çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu sırada yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA