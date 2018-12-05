Denizli-Antalya kara yolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı Denizli-Antalya kara yolunda oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi, sis ve yağmur nedeniyle bir tır şarampole devrildi.