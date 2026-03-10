İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0593
  • EURO
    51,355
  • ALTIN
    7341.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Kesişme noktasını işaret etti: Olağan bir durum
Güncel

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Kesişme noktasını işaret etti: Olağan bir durum

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Buldan ilçesinde dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin 'Burası hem Denizli hem de Gediz çöküntü alanının kesiştiği bir yerde, bu kesişme noktalarında zaman zaman bu tür depremleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bölge için olağan bir deprem.' dedi.

AA10 Mart 2026 Salı 13:21 - Güncelleme:
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Kesişme noktasını işaret etti: Olağan bir durum
ABONE OL

Prof. Dr. Halil Kumsar, AA muhabirine, depremden sonra çok sayıda artçı depremin yaşandığını, artçıların ise bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki deprem aktivitesini uzmanlar olarak dikkatlice izlediklerini ifade eden Kumsar, bölgede yaşayanlara hasarlı veya zayıf olan binaları kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Kumsar, yumuşak zeminlerdeki yapılara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünkü deprem Pamukkale Fay Zonu'nun yaklaşık kuzeybatı ucunda meydana geldi. Aynı fay zonunun devamında Sarıgöl Havzası'na, Alaşehir'e doğru giden diğer faylar da var. Biz buna Gediz Grabeni'nin uzantısı diyoruz. Burası hem Denizli hem de Gediz çöküntü alanının kesiştiği bir yerde, bu kesişme noktalarında zaman zaman bu tür depremleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bölge için olağan bir deprem. Bölgede meydana gelmesini beklediğimiz deprem, bizim maksimum büyüklüğü 6,8-7 arasında bir deprem. Dolayısıyla bundan daha düşük olan deprem büyüklüklerini mutlaka daha sık aralıklarla yaşayacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.