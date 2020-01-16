İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8526
  • EURO
    6,5374
  • ALTIN
    292.791
  • BIST100
    122206
Güncel

Denizli’de bir garip temizlik hikayesi

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını anne ve babasının hayrı için temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin, belediyenin temizlik görevlilerinin kendisine tepki gösterdiklerini iddia etti.

IHA16.01.2020  14:40 - Güncelleme: 16.01.2020  14:40

Çayır Mahallesi’nde evinin bulunduğu bölgedeki sokak ve kaldırımları her sabah ve akşam süpürerek çöpleri, temizlik görevlilerinin rahat alması için toplayan Tekin Çetin isimli vatandaş, Çivril Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlik yapmaması konusunda uyarıldığını iddia etti. Çayır Mahallesinde Kılıçaslan Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Nevişet Kameroğlu ortaokulu etrafında bulunan tüm kaldırımları temizleyen ve çöpleri öbek halinde yol kenarına toplayan Çetin Çivril Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin ‘bu senin işin değil bir daha süpürme’ uyarısında bulunduğunu söyledi.

“BUGÜNE KADAR KİMSE BİR ŞEY DEMEMİŞTİ”

Yalnız yaşayan Çetin, “Ölmüş anne babamın ruhu için buraları temizliyorum. Ayrıca yaşadığım yerin pis olmasını da sevmiyorum. Kimse bana süpür demedi. Boş şişe ve atık toplayarak geçimimi sağlıyorum kendi paramla aldığım süpürge ve kürekle mahallemi ve çöp topladığım yerleri temizliyorum. Bugüne kadar kimse bir şey dememişti ama bugün belediye aracıyla iki kişi geldi sert bir şekilde bana ‘bu senin işin değil bir daha toplama dedi’ gitti. Bende korkudan bıraktım sonrada burnum kanadı buradaki esnaflar bana çay ve su verdi. Ben sadece buraların temiz olmasını istedim kimseden bir talebimde yok neden kızdılar anlayamadım” dedi.

Çetin, sayesinde mahallenin ve okulların etrafının tertemiz olduğunu belirten mahalle esnafı da, belediyenin Çetin’in yaptığı işten rahatsız olduğu için böyle sert tepki gösterdiğini iddia etti.

Kadıköy'de çekici dehşeti!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'
Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'

Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'

İşte Arda Turan'ın yeni takımı
İşte Arda Turan'ın yeni takımı

İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Türkiye'ye büyük haksızlık!
Türkiye'ye büyük haksızlık!

Türkiye'ye büyük haksızlık!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.