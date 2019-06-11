Denizli'de camiden Sakal-ı Şerif çalındı
Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir camiden Sakal-ı Şerif çalındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, dün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.