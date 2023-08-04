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Denizli'de demir çelik fabrikasında yangın

Denizli'nin Çardak ilçesinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin bir anda binayı kapladığı yangın, itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Denizli'de demir çelik fabrikasında yangın
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Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Çardak ilçesinde bulunan Çardak OSB'de yapımına devam edilen demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bir anda fabrikanın duvarlarını kaplayan alevler, çatıdaki güneş enerjisi panellerine kadar ulaştı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebildiği yangında, fabrika inşaatında görevli çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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