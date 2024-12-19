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Denizli'de deprem

Denizli'de merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.9 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

IHA19 Aralık 2024 Perşembe 07:14 - Güncelleme:
Denizli'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de saat 04.58 sularında bir deprem meydana geldi. Baklan ilçesi merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Denizli'de gün sabaha karşı merkez üssü Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı daha kaydedilmişti.

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