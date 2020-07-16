İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,8248
  • ALTIN
    398.405
  • BIST100
    119144
Güncel

Denizli'de dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Denizli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. 22 farklı adrese yapılan dev uyuşturucu operasyonunda 8 aylık takip sonucu 20 kişi gözaltına alındı.

IHA16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24
ABONE OL

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, 8 aylık takip sonucu 22 ayrı adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere Acıpayam ve Serinhisar ilçelerini de kapsayan operasyon sonucunda, 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 15 gram kubar esrar, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlara el konulurken, olayla ilgili olduğu iddiasıyla 20 zanlı gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.