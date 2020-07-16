Denizli'de dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

IHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, 8 aylık takip sonucu 22 ayrı adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere Acıpayam ve Serinhisar ilçelerini de kapsayan operasyon sonucunda, 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 15 gram kubar esrar, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlara el konulurken, olayla ilgili olduğu iddiasıyla 20 zanlı gözaltına alındı.