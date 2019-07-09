30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7322
  • 6,4313
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de ''drone'' destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Operasyonda 93 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. 
 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bekilli ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 4 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. 
 
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. 
 
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. 
 
"Chaco" isimli dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 93 kilogram esrar, mısır tarlası ve ormanlık alanda da 65 kök Hint keneviri bulundu. 
 
Uyuşturucu operasyonunda drone da kullanıldı. 
 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
 
Zanlılardan Önder E. (30) ve Cemal A. (32) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, Zülfü Naz K. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Trump'a Twitter engeli

Trump'a Twitter engeli

'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'

'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti! Hadsiz çıkış

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti! Hadsiz çıkış

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA