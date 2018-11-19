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Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağının düştüğünü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini bildirdi.

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Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

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