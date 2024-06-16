İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli'de eski koca vahşeti! Önce eski karsını sonra sevgilisini öldürdü
Güncel

Denizli'de eski koca vahşeti! Önce eski karsını sonra sevgilisini öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şeref Ç. (47), 5 yıl önce boşandığı Meral Tınastepe (45) ve birlikte yaşadığı Musa Ayaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan çifte cinayet şüphelisinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

DHA16 Haziran 2024 Pazar 07:55 - Güncelleme:
Denizli'de eski koca vahşeti! Önce eski karsını sonra sevgilisini öldürdü
ABONE OL

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2357. Sokak'ta bulunan bir tekel bayiide meydana geldi. İddiaya göre, beş yıl önce boşandığı Meral Tınastepe'nin işlettiği tekel bayiisine gelen Şeref Ç., burada eski eşiyle birlikte yaşadığını öğrendiği Musa Ayaz ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şeref Ç., aracına dönerek yanında getirdiği pompalı tüfek ile geri döndü. Şeref Ş.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Tınastepe ve Ayaz, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinde geldiği otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tınastepe ve Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri Şeref Ç.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Denizli cinayet
  • Meral Tınastepe
  • Musa Ayazı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.