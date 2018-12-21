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Denizli’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Denizli’de FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi Müdürlüğünce (KOM) Fethullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve dökümanlara el konuldu. Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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