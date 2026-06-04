Denizli'de hemzemin geçitte kaza: Yolcu treni kadına çarptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen tren kazası korku dolu anlar yaşattı. Sandıklı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hastaneye sevk etti.

DENİZLİ-İZMİR SEFERİNDEKİ TREN HEMZEMİN GEÇİTTE KADINA ÇARPTI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hemzemin geçitte Gülizar K. isimli kadına Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trenin çarpması ile ağır şekilde yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.