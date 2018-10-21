Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli’de kontrolden çıkarak ters dönen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaza, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tosun idaresindeki 20 KA 054 plakalı traktör, seyir halendeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savrulan traktörün römorku yan devrildi, çekicisi ise ters döndü. Kazada, traktör sürücüsü İbrahim Tosun ile eşi Gülizar Tosun devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Yaralılar için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Serinhisar Devlet Hastanesi’ne götürdü.
 
Kazada ağır yaralanan Gülizar Tosun’un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Sürücü İbrahim Tosun’un Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
 
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA