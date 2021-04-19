Denizli'de kumar oynarken yakalanan kişilere ceza yağdı

DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:58

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir işyerinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 32 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 32 kişiye 42 bin 752 lira ceza kesildi. Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman girişi ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, işyerinin bir odasından görüntüleri takip ettikleri belirtildi. Operasyonda 5 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.