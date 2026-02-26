İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Denizli'de kura heyecanı: Hak sahipleri yarın belli olacak

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Denizli hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiliş töreninin müjdesini verdi.

26 Şubat 2026 Perşembe 15:47
Denizli'de kura heyecanı: Hak sahipleri yarın belli olacak


Denizli'de binlerce aileyi ev sahibi yapacak olan 500 bin sosyal konut projesinde kura çekiliş yapılacak. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından yapılan açıklamada, merakla beklenen kura çekim töreninin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

"YÜZYILIN PROJESİNDE HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR"

Projenin dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada tarihi bir adım olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Denizli'mizde binlerce vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Bu büyük heyecanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle düzenleyeceğimiz kura töreniyle taçlandıracağız" dedi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Şubat 2026'da Cuma günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek.


