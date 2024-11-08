Sümer Mahallesi'ndeki metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde saat 15.40'ta yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine giden yollar, güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

Dumanı kent genelinden görülen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 tanker, 3 kepçe, bir paletli ekskavatör, 26 itfaiye aracı ve 80 personel alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 iş yeri çalışanı, tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.