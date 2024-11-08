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Denizli'de metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde çıkan yangın söndürüldü.

AA8 Kasım 2024 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Denizli'de metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde çıkan yangın söndürüldü
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Sümer Mahallesi'ndeki metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde saat 15.40'ta yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine giden yollar, güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

Dumanı kent genelinden görülen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 tanker, 3 kepçe, bir paletli ekskavatör, 26 itfaiye aracı ve 80 personel alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 iş yeri çalışanı, tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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