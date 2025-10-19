İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli'de midibüs devrildi... 1 can kaybı, 32 yaralı
Güncel

Denizli'de midibüs devrildi... 1 can kaybı, 32 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

AA19 Ekim 2025 Pazar 20:29 - Güncelleme:
Denizli'de midibüs devrildi... 1 can kaybı, 32 yaralı
ABONE OL

C.U. (49) yönetimindeki 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Güldane Altınova'nın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücü ve midibüsteki 6'sı ağır 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

Öte yandan Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç olay yerinde incelemelerde bulunup yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.