Denizli'de narkotik operasyonu: 22 tutuklama

IHA 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:11

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 5 farklı operasyonda 10 şüpheli evde yakalandı. Evde yapılan aramada 93 gram eroin maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 8'i tutuklandı.

Uyuşturucu satmaya gelen 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapmak için otomobille Denizli'ye gelen 2 şüpheli takibe alındı. Araç ile birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu suçlarından toplam 22 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti, yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda, 303 gram metamfetamin maddesi,103 gram eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli cins miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 22 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.