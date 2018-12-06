Denizli'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversiteli kız yaşamını yitirdi

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Cansu Aysan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi olduğu öğrenilen Aysan, yoğun bakım servisinde 19 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Aysan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Afyon'a götürüldü.

Olay

Metin B. idaresindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, 17 Kasım'da, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu Aysan'a (19) çarpmıştı. Ağır yaralan Aysan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.