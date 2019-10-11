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Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü, bir kişi yaralandı.

  • AA
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Ali İhsan Er idaresindeki (66) 20 YL 333 plakalı otomobil, Yatağan kara yolunda, karşı yönden gelen Hasan Boybaşı'nın kullandığı 20 EL 869 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile eşi Dudu Er, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Boybaşı, 112 Acil Sağlık ekibince Serinhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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