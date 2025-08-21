İSTANBUL 31°C / 18°C
Güncel

Denizli'de pes dedirten olay: Kalem pil yuttu hastaneye koştu

Denizli'de kalem pil yutan hasta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın midesindeki pil endoskopi işlemiyle çıkarıldı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Denizli'de pes dedirten olay: Kalem pil yuttu hastaneye koştu
Denizli'de yaşayan 39 yaşındaki bir kişi, pil yuttuğunu gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın çekilen röntgeninde, midesinde kalem pil bulunduğu belirlendi.

Gastroenteroloji bölümüne sevk edilen hastanın midesindeki pil endoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Operasyonu yapan Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik, özellikle kesici ve delici özelliğe sahip yabancı cisimler ile pil gibi ağır metal içeren maddelerin vücutta uzun süre kalmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Bu tür vakaları artık açık ameliyata gerek kalmadan çözebildiklerini anlatan Çelik, "Pil gibi yabancı cisimlerin yutulması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Aksi halde sindirim sisteminde delinme, kanama ve zehirlenme gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir." ifadelerini kullandı.

