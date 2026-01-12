İSTANBUL 3°C / -2°C
Güncel

Denizli'de suç örgütüne bir darbe daha! İkinci dalga operasyon: 12 tutuklama

Şubat ayında 31 üyesi tutuklanan suç örgütüne yönelik Denizli'de ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si daha tutuklandı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 09:47
Denizli'de suç örgütüne bir darbe daha! İkinci dalga operasyon: 12 tutuklama
ABONE OL

Denizli'de geçtiğimiz şubat ayında 31 üyesi tutuklanan suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde bulunan organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı silah ticareti yapma ve mala zarar verme' suçlarına karışan suç örgütüne yönelik olarak 04 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli tutuklandı.

Organize suç örgütünün tamamen çökertilmesi amacıyla KOM ekipleri tarafından devam ettirilen çalışmalarda, organize suç örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için ikinci dalga operasyon düzenlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 'örgüte üye olmak ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı silah ticareti yapma' suçlarından haklarında arama kararı çıkartılan 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci dalga operasyonla birlikte organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklanan örgüt üyesinin sayısı 43'e yükseldi.

