İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Haziran 2021 Cuma / 23 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7426
  • EURO
    10,5955
  • ALTIN
    525.531
  • BIST100
    1428.13
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Güncel

Denizli'de trafik kazası: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde midibüsün yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA04 Haziran 2021 Cuma 09:30 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 09:30
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Haytabey Mahallesi'nde seyir halinde olan İbrahim Doğru'nun (65) kullandığı 20 BS 567 plakalı midibüs, yol kenarında park halindeki 48 AN 224 plakalı otomobile çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Her iki aracın da yoldan şarampole yaklaşık 30 metre aşağıya düştüğü kazada, midibüs içindeki sürücü Doğru ile yanındaki Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney'in (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk ise itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Yasin Coşkun'un yol kenarına park ettiği aracından ayrıldığı için kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Midibüs içinde hayatını kaybeden 1'i kadın 3 kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.