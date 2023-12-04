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Denizli'de tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, annesini vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, silahın ateş alası sonucu annesinin yaralanmasına neden oldu.

IHA4 Aralık 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Denizli'de tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, annesini vurdu
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Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; babasından ayrılan annesi S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T., ev bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesinin bacağına isabet etti.

Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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