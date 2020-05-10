IHA 10 Mayıs 2020 Pazar 10:49 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:57

Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi’nde yüzyıllardan bu yana çıkan sıcak yer altı suyunda son günlerde anormal şekilde sıcaklık artışları yaşanmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar 35-40 derece arasında çıkan ve turistik tesislerde kullanılan suyun derecesinde yaşanan anormal artış sonrası değerler 80 derecenin üstüne kadar çıktı. Bölge halkı yaşanan ani yükselişleri kanıtlamak içinse sıcak su kaynağında yumurta haşladı. Yaşanan ani sıcaklık artışları ise çevre sakinlerini deprem olacağı endişesi ile tedirgin etmeye başladı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz olaya bilimsel bir açıklama getirerek, artışları direkt olarak depremle bağdaştırmanın doğru olmayacağını vurguladı. Semiz, “Sıcak suların artışı birçok faktöre bağlı olabilir. Bunlardan birincisi o bölgedeki faylardan kaynaklanabilir, ikincisi kuzeyindeki kuzey kanatta dediğimiz Kızıldere bölgesindeki faylardan kaynaklanabilir ve üçüncüsü de o bölgedeki jeotermal kuyulardan kaynaklı bir sıcak su artışı olabilir. Elimizde kayda değer bir veri yok ama bunu bir depreme bağlamaktan ziyade daha çok bölgedeki çok yoğun jeotermal kuyuların olması ve reenjeksiyonların (Enjeksiyon kuyusu) geri verilmeleri sırasında basıncın rahatlaması sonucunda o kuyulara karışmış ve artışlar olduğu söylenmiştir” dedi.

“Sıcak su kaynaklarındaki gözle görülür artışlar depremin habercisi veya deprem sonrasında kaynaklanabilir”

Ani yükselişin nedeninin belirlenmesi için bölgede kesinlikle detaylı bir araştırma yapılması gerektiğini dile getiren Semiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sıcak sulardaki belirgin derecedeki artışlar depremin öncesinde veya sonrasında kaynaklanabilir. Bununla ilgili literatürde tüm bölge açısından, tüm Türkiye çapında düşündüğümüz zaman literatürde bilgi olarak şöyle söyleyebiliriz. Sıcak su kaynaklarındaki gözle görülür artışlar depremin habercisi veya deprem sonrasında kaynaklanabilir. Ama bu bölgedeki bunlara yormamız yanlış olabilir çünkü burası çok yoğun bir jeotermal üretimin olduğu bir sahada yani bunları sadece bir faya veya bir depreme bağlamak yanlış olur. Bunun için detaylı çalışmaların yapılması gerekir ama bu bölge için özellikle bunu direk Marmara depremi ile ilişkilendirip faylara bağlamak, depreme bağlamak şu an için yanlış olabilir çünkü su kimyasındaki değişim durumlarını tam olarak bilmiyoruz.”

“Bu sıcaklıklardan depremi tahmin edebiliyorsun”

Sarayköy vatandaşlarından Mustafa Şen ise sıcak suyun değiştiğini ve sıcaklıkların arttığını söyledi. Sıcak su kaynağındaki artışı göstermek için suda yumurta haşlayan Şen, bölge halkı olarak tedirgin olduklarını aktardı. Şen, “Tabi çok fark hissediyoruz buradaki kaynaklarda daha önce sıcaklık 30-35 derecedeydi içerisine rahatlıkla girilebilirdi çamur kaynaklarıydı bunlar çamurunu kullanıyoruz. Şu anda 4-5 aydır suların sıcaklık derecesi 35 derece olan su 70-80-90 dereceye kadar yükseldi. Buradaki suların hepsi yüzeysel kaynak, yüzeysel kaynak olduğu için hangi suyun ne kadar olduğunu hangi sıcaklıkta olduğunu rahat görebiliyorsunuz. Debide de yükselme var tabi ben bunu yıllarca bu yörede yaşadık bu yörede kaldığımız için depremlerin oluşunu biraz da bu sıcak suların değişikliğinden dolayı görüyoruz. Biz 4-5 aydır bu şekilde burası 80 derece olan su 90’a çıktı şimdiki 35 derece olan su direk 70-75 dereceye çıktığından yer altı faylarına bağlıyorum net olarak bilemiyorum ama depremin ölçümü biraz buralarda yapılabilir. Bu sıcaklıklardan depremi tahmin edebiliyorsun” diye konuştu.