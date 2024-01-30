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  • Denizli'deki bisiklet kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı
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Denizli'deki bisiklet kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

AA30 Ocak 2024 Salı 17:35 - Güncelleme:
Denizli'deki bisiklet kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı
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Bakırlı Kavşağı'nda dün bisiklet sürücüsü Baki Kaçar'ın (57) yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.B'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Baki Kaçar'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesindeki Fetih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakırlı Kavşağında dün T.B. yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil, yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar'ın kullandığı bisiklete, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarpmış, Kaçar, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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