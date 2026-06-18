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  • Denizli'deki operasyonda yeni gelişme! 12 avukat serbest bırakıldı
Güncel

Denizli'deki operasyonda yeni gelişme! 12 avukat serbest bırakıldı

Denizli'de Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat, Denizli'de yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Denizli'deki operasyonda yeni gelişme! 12 avukat serbest bırakıldı
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Denizli'de Baro Başkanı Ufuk Kök ile E.E, V.S.B, M.O.A, O.S.O, Y.K, K.O, O.F.S, C.S, F.K, B.T. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün 12 avukat gözaltına alınmıştı.

  • Denizli Baro Başkanı
  • Avukatlar
  • Uyuşturucu Soruşturması

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