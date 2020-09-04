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  • Denizli'deki orman yangını... Bakan Pakdemirli: Yangın tamamen kontrol altında
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Denizli'deki orman yangını... Bakan Pakdemirli: Yangın tamamen kontrol altında

Denizli'deki orman yangını... Bakan Pakdemirli: Yangın tamamen kontrol altında

04 Eylül 2020 Cuma 09:03 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 09:06
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