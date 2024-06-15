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Güncel

Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

IHA15 Haziran 2024 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı. Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerine de sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü. 89 Arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel yangın bölgesinde görev aldı.

KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, söz konusu yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadesini kullandı.

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