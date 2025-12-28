İSTANBUL 7°C / 0°C
28 Aralık 2025 Pazar
  • Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü
Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

28 Aralık 2025 Pazar 07:21
Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü
ABONE OL

Çıtak Mahallesi'nde 26 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren Halil Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkan'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

- KAZA

Denizli-Uşak istikametinde ilerleyen Celal Ağaç idaresindeki 64 DP 526 plakalı otomobil, Halil Alkan'ın kullandığı 20 ADV 534 plakalı otomobil ile Çıtak Mahallesi Mezarlık mevkisinde çarpışmıştı.

Kazada yaralanan Alkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

