Denizli'ye yeni devlet hastanesi müjdesi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Devlet Hastanesinin yerine yeni bir hastane yapılacağının müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı arifesinde yapımı devam eden Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası Bakan Memişoğlu ve protokol üyeleri Denizli Devlet Hastanesine geçti.

Denizli Devlet Hastanesinde personel ile bir araya geldi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane girişinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması planlanan binanın yerine yeni bir sağlık kuruluşu yapılacağını müjdeledi.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun müjdesini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

Başkan Subaşıoğlu, açıklamasında; "Yılsonunda Denizli Devlet Hastanesi yerleşkesini Karahasanlı'daki Acil Durum Hastanesi'ne taşıyoruz. Peki burası ne olacak? Denizli'nin merak ettiği bu sorunun cevabını Sağlık Bakanımız verdi. Bakanımız Memişoğlu, 'Bunu bilin diye söylüyorum. Bu hastaneyi biliyorsunuz yeniliyoruz. Şehir hastanesi yapıyoruz ama buraya bir hastane daha yapacağız. Hiç merak etmeyin' müjdesini verdi" ifadelerini kullandı.