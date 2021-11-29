Denizsiz kentte öğrenciler balıkçılığı öğreniyor

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:31

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan kentteki Atatürk Üniversitesi, balık yetiştiriciliği yaptığı tam donanımlı merkezinde öğrencilerine mezun olmadan sektörde deneyim kazandırıyor.

"Balık yetiştiriciliği", "balık türleri", "balık avlama", "balık sağımı" gibi teknik konularda aldıkları teorik eğitimleri donanımlı İç Su Balıkları Araştırma ve Uygulama Birimi'nde pratiğe döken öğrenciler, bu sayede mezun olduklarında hem kendi işletmelerini kurabiliyor hem de tecrübe kazandıkları için işletmelerde rahatlıkla iş bulabiliyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esat Mahmut Kocaman, AA muhabirine, araştırma ve uygulama biriminde yıllık 1 milyon 800 bin yavru ve 10 ton balık ürettiklerini söyledi.

- "ÜNİVERSİTE BAZINDA BU ŞEKİLDE ÜRETİM YAPAN TEK BİRİM"

"Bu uygulama merkezinin, üniversite bazında bu şekilde üretim yapan tek birim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer üniversitelerde Su Ürünleri Fakültesi var ama bu şekilde komple üretimi gerçekleştiren tek üniversiteyiz. Arkadaşlarla birlikte sağım ve döllenme işlemini yaptık. Bunu derste anlattık, bir de istedik ki birebir kendileri yapsın. Balık nasıl tutulur, erkek ve dişi ayrımı nasıl yapılır, sağım ve dölleme aşamasına gelmiş balıklar nasıl anlaşılır onları da öğreniyorlar. Balık tutsun, elleri ve ayakları ıslansın ve sahaya o şekilde çıksınlar istiyoruz."

Kocaman, bu bilgilerin sadece kitaptan okunarak ya da birilerinin anlatmasıyla tam öğrenilmeyeceğini belirterek, öğrencilerine okulda öğrendiklerini saha da uygulamalı yapma fırsatı sunduklarını dile getirdi.

- MEZUN OLDUKTAN SONRA İŞLETMELERİNİ KURABİLECEKLER

Mezun öğrencilerin rahatlıkla bir işletmede çalışabileceklerini ya da kendi işletmelerini kurabileceklerini anlatan Kocaman, "Burada proje aşamasından itibaren, yani bir tesis nasıl projelendirilmesi gerekir, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, yetiştiricilikte karşılaşabilecekleri sorunlar, yavru ya da yumurta üretimi yapacaklarsa bu nasıl gerçekleşecek? Bunların hepsini birebir kendileri yaparak, uygulayarak öğreniyorlar ve mezun oldukları gün kendi işletmelerini kurup çok rahat bu işletmelerini yürütebilirler." diye konuştu.

Kocaman, merkezin sadece öğrencilere yönelik olmadığını, balık yetiştiriciliğine başlamak isteyen ya da başlayıp yapması gerekenleri bilmeyenlere de uygulamalı dersler verdiklerini bildirdi.

Öğrencilerden Ercan Akdemir ise bilgiyi pratik ve teorik olarak alma arasında büyük farklar olduğuna işaret ederek, "Derslerin pratik kısımlarının çoğunu tesisimizde A'dan Z'ye, yavrudan anaç balıklara kadar bütün her şeyi bire bir görerek, sahada yaşayarak görme şansımız oldu. Buradan iş ile ilgili bütün bilgilere sahip olarak mezun olabiliyoruz." dedi.

Bu imkanın diğer üniversitelerde bulunmadığını söyleyen Akdemir, bu bölümü Atatürk Üniversitesinde okumanın avantaj olduğunu dile getirdi.