Denklik belgesi nasıl alınır? E-Devlet denklik belgesi alma ekranı

Denklik belgesi, ülkemizde akademik beceriye belirli bir seviyede sahip olmuş bireylerin yurt dışında da aynı seviyede yaşamak için almak istediği resmi evraktır. Türkiye ülkesinde üniversite eğitimi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora gibi küçükten büyüğe kategoriler şeklindedir. Denklik belgesi nedir, nasıl alınır, denklik belgesi için gerekli evraklar nelerdir? İşte E-Devlet denklik belgesi alma ekranı

DENKLİK BELGESİ NEDİR?

Denklik Belgesi, Türkiye'de mezun olunan okuldan alınan diplomanın yurt dışında verilen diplomayla eş değer yani denk olduğunu göstermektedir.

Türk Yüksek Öğretim sisteminde mezun olunan akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgeye denklik belgesi denmektedir. Dolayısıyla denklik belgesini alabilmek için talep etmek gerekmektedir. Bu talep edilen denklik belgesi aslında kişinin bulunduğu ülkedeki mezuniyet belgesidir.

Denklik belgesi, alınan diplomanın yurt dışında verilen diplomayla eş değer yani denk olduğunu göstermektedir.

E-DEVLET DENKLİK BELGESİ ALMA EKRANI



Denklik belgesi ilgili kişinin sahip olduğu eğitim düzeyine göre verilmektedir. Burada denk olma ifadesinden kasıt edilen ise Türkiye ülkesinde alınan diplomanın yurt dışında verilen diplomayla denkliğini tespit etmektir.

DENKLİK GÖSTERİR BELGE NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Denklik belgesine Türkiye'de eğitim görmüş ve üniversite bitirmiş pek çok insan ihtiyaç duymuş olabilir. Ülkemizde akademik beceriye belirli bir seviyede sahip olmuş bireyler yurt dışında da aynı seviyede yaşamak isteyebilir.

Denklik belgesi için online olarak başvuru yapılır. Bu başvuru e devlet ya da YÖK resmi internet adresinden yapılır. Kurum tarafından ön inceleme başvuru yapıldıktan sonra gerçekleşir. Ön incelemede diplomanın teyit edilmesi yer alır. Bu işlem ilgili resmi kurumdaki kişiler tarafından yurt dışındaki temsilcilerle iletişim kurularak gerçekleşir.

DENKLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Denklik belgesinin alabilmek için ilgili kişinin bazı evrakları da hazırlayıp kuruma teslim etmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için denklik belgesi alabilmek amacıyla gerekli olan evraklar şöyle sıralanmaktadır:

İmzalı başvuru formu gerekir.

Diplomanın aslı noter onaylı suretiyle beraber kuruma verilmelidir.

Denkliği istenen mezuniyet belgesinin veya diplomanın noter onaylı suretiyle beraber noter onaylı tercümesinin de olması gerekir.

İlgili transkriptin belgesinin aslı burada geçen belge denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenin süresini belirtmektedir.

Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresinin belgesinin de noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi de olmalıdır.

Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerden de diploma alınabilmektedir dolayısıyla bu durumda diploma ekinin aslıyla beraber bu ekin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesinin de olması şarttır.

Mezun olunan eğitim kurumuna diğer eğitim kurumundan bazı dersler aktarılabilir bu durumda aktarılan dersleri içeren transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi de gereklidir.

Doldurulmuş pasaport formu ve diploma sahibinin pasaportunun aslı da şarttır.

Üniversiteye yerleştirme sonuç belgesi elbette ki bu belge ÖSYM kontenjan ve kılavuzunda yer alan yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için geçerlidir.

Noter tarafından onaylanmış bütün bu belirtilen belgelerin fotokopisi de gereklidir.

Nüfus cüzdanı yani kimlik fotokopisi de gerekmektedir.

Kişi eğer yüksek lisans denklik belgesi almak istiyorsa burada söz konusu olan tez ödevinin kapağı, özeti ve çeviri talep edilir ve bu talep de kuruma verilmelidir.